"Розводить" на їжу: кияни скаржаться на бабцю-аферистку, яка орудує у центрі – відео

Літня жінка прикидається немічною та розповідає перехожим про наступ діабету. Потім вона досить легко входить в довіру та починає маніпулювати людьми, які не залишили її напризволяще.

Про зустріч з пенсіонеркою написав у фейсбуці підприємець Роман Пелех. За його словами, жінка, якій на вигляд десь 90 років, зустрілася йому на вулиці Антоновича. Бабуся попросила чоловіка викликати їй таксі, оскільки їй треба терміново з'їсти щось солодке через діабет.

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Доки бізнесмен бігав до магазину за морозивом, інші перехожі несли жінці гроші.

Вбиває цуценят та нормально бігає

За словами підприємця, він не зміг викликати таксі на прохання бабусі, тому вирішив довезти жінку куди їй треба. Поїхали вони до "Пузатої хати".

Дорогою пенсіонерка розповідала про своє тяжке життя та те, що її нібито хочуть отруїти родичі.

Згодом жінка маніпуляціями затягнула Пелеха всередину закладу та почала фактично вимагати у нього замовити для неї борщ.

Ну тут я розумію що ср*ка, я вже не таксі, а мною тупо маніпулюють. Згадую, що в неї манікюр такий непоганий і зуби ідеальні. Щось тут не те. Беру піднос, замовляю борщ і кажу "все бабуля, я погнав". Ну і тікаю, – написав Пелех.

Згодом, зателефонувавши другу, чоловік дізнався, що ця жінка є знаменитою серед місцевих мешканців. Вона "розводить" людей на гроші вже досить довгий час. У жінці вдома живе 20 собак, вона нібито вбиває цуценят та викидає їх до шахти ліфта, аби нашкодити сусідам.

У коментарях до допису користувачі зазначили, що жертвами пенсіонерки щодня стає чимало перехожих.

Дивіться відео за участю бабусі-аферистки: