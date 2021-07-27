Киянин через додаток оплатив парковку у забороненій зоні: машину евакуювали та подряпали – відео

Автівку мешканця Києва Петра Чуйка відвезли на штрафмайданчик через 5 хвилин після того, як він оплатив послуги паркування через застосунок "Київ Цифровий". Як з'ясувалося, місце було відзначено у додатку як муніципальна парковка помилково.

За словами киянина, інцидент стався на Костьольній вулиці 26 липня. Він не дивився на дорожні знаки, які забороняють паркування, а лише скористався інформацією з "Києва Цифрового".

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Машину чоловіка забрали на штрафмайданчик та подряпали під час евакуації. Тепер він намагається розібратися в ситуації та вимагає відшкодування коштів.

Інформацію в додатку не встигли оновити



В додатку "Київ Цифровий" Костьольна була відмічена зоною для паркування / Скриншот Петра Чуйка

За словами Чуйка, у сервісі 1551 йому порадили звертатися до Київтранспарксервису. При цьому заступник Віталія Кличка Костянтин Усов лише підтвердив, що паркуватися на Костьольній не можна. Пояснити, чому в додатку це місце значилося, як зона для паркування, посадовець не зміг.

Киянин написав заяву до інспекції з паркування та написав, що хоче відсудити гроші, які стягнули з нього за евакуацію.

У коментарях до публікації працівник техпідтримки "Києва Цифрового" зазначив, що смуга на Костьольній перестала бути місцем для паркування з 26 липня. При цьому зміни у реєстри внести не встигли.



Попри те, що офіційно паркування на Костьольній вже немає, з чоловіка стягнули оплату / Скриншот Петра Чуйка

Наразі "Київ Цифровий" намагається домовитися з Київтранспарксервісом про вирішення проблеми.

Дивіться відео спілкування водія з інспектором, який евакуював машину за порушення правил паркування:

У правилах дорожнього руху немає жодних вказівок про те, що водії можуть користуватися додатками, не зважаючи на дорожні знаки та розмітку. При цьому дорожні знаки мають пріоритет при визначенні дозволеного для паркування місця.