Перетнути кордон все одно не вдалося: 44 річний киянин одружився з 80-річною тещею

Укр Рус
24 Канал Новини України Перетнути кордон все одно не вдалося: киянин одружився з 80-річною тещею
20 березня, 16:42
2

Тетяна Бабич
Основні тези
  • 44-річний киянин намагався перетнути кордон з 80-річною дружиною, яка виявилася його тещею.
  • Їхня історія "кохання" виявилася спробою незаконного виїзду, якій не судилося здійснитися.

Український кордон на пункті пропуску "Могилів-Подільський" намагалися перетнути 44-річний чоловік разом із своєю 80-річною дружиною. Обоє кияни й мають інвалідність, однак їхні свідчення про власну історію кохання дещо не збігалися.

Про рішення киянина побратися з тещею детальніше розповіли в Держприкордонслужбі.

Що відомо про незвичну історію кохання?

Під час спілкування з прикордонниками пара намагалася переконати їх у щирості своїх почуттів, попри різницю у віці. Однак їхня історія "посипалась".

Чоловік та жінка плуталися у своїх відповідях, не могли чітко розповісти деталі свого спільного життя. Як згодом з'ясувалося, жінка насправді є матір'ю цивільної дружини чоловіка, яка перебуває за кордоном. 

"Кохання без вікових обмежень" виявилося легендою для спроби незаконного виїзду,
– зауважили в ДПСУ.

Там також уточнили, що подружжю відмовили у пропуску через державний кордон, а повідомлення про виявлення ознак криміного правопорушення направили до поліції.

Як часто відбуваються спроби нелегального перетину кордону?

  • Під час спільної операції правоохоронні органи кількох структур зупинили одразу три спроби незаконного вивезення чоловіків призовного віку за межі України. 

  • У Держприкордонслужбі також повідомили, що від початку повномасштабної війни понад 70 чоловіків загинули, намагаючись нелегально перетнути кордон, найчастіше під час переправ через річки. Хоча загальна кількість таких спроб зменшилася, порушників і надалі затримують щодня. 

  • Прикордонники зазначають, що військовозобов'язані регулярно намагаються незаконно виїхати, особливо в західних регіонах. У період туристичного сезону багато з них маскуються під мандрівників, щоб уникнути перевірок.