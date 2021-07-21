Після 2 годин пошуків в озері: "потопельниця" проявила пильність і сама прийшла до рятувальників
Джерело:муніципальна варта Києва
Пошуки жінки на озері в парку Партизанської слави розпочалися з того, що на березі знайшли сумку та одяг, які належали киянці. Бійці муніципальної варти почали її пошуки, а також викликали рятувальників та водолазів.
Особисті речі "потонулої" знайшли близько 6:00 21 липня на березі водойми. Пошукова операція закінчилася дуже несподівано для всіх о 10:00.
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На місці події працювали водолази, поліцейські та медики швидкої.
Озеро обстежували 2 години
Речі, які жінка залишила на пляжі / Фото муніципальної варти Києва
- Правоохоронці та бійці ДСНС прибули на місце події близько 8:00.
- Водолази одразу почали пошукову операцію, але їх спроби знайти тіло жінки були марними.
- Десь о 10:00, після двох годин пірнання спеціалістів, до рятувальників та поліції підійшла сама жіночка, яку шукали.
- Вона спитала, що трапилося на водоймищі та кого шукають.
Жінка сама запитала, кого шукають у водоймищі / Фото муніципальної варти Києва
Як з'ясувалося, "потерпіла" просто пішла з пляжу по своїх справах та повернулася за речима за кілька годин. Вона була неабияк здивована тим, що її оголосили зниклою.