З Києва до Тернополя за 6 годин: УЗ призначила поїзд Інтерсіті

Укрзалізниця призначила новий поїзд, який курсуватиме з Києва до Тернополя і навпаки. Мовиться про фірмовий денний швидкісний потяг категорії Інтерсіті.

Що відомо про новий потяг

Потяг вирушатиме з Києва з 2 липня, а з Тернополя – з 3 липня. Дорога буде швидкою та займатиме лише 6 годин.

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З Києва поїзд відправлятиметься щоденно о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. Зворотно він вирушатиме також щоденно о 04:00 і прибуватиме до столиці о 10:03.

Де будуть зупинки

Козятин,

Вінниця,

Хмельницький,

Волочиськ.

Попередньо потяг курсуватиме до 31 серпня. За цей час Укрзалізниця вивчатиме попит.

Новий маршрут для Донеччини

Раніше Укрзалізниця оголосила про запуск потяга Дніпро – Авдіївка. Він курсуватиме 6 днів на тиждень, окрім середи. З Дніпра поїзд вирушатиме о 09:56, а до Авдіївки прибуватиме о 14:23. У зворотному напрямку він вирушатиме о 15:19, а прибуватиме о 19:43.

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