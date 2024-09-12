У центрі Києва перекриють рух транспорту: у чому причина
Джерело:Управління державної охорони України
У центрі Києва 12 вересня перекриють рух. Обмеження будуть тимчасовими через проведення заходів.
Обмеження пов'язані з проведенням саміту Кримської платформи, а також через візит іноземних делегацій. Тому варто врахувати інформацію під час планування маршрутів.
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У Києві обмежать рух
12 вересня у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста. Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення містом, –
попередили киян.
В Управлінні державної охорони додали, що, відповідно до законодавства, члени іноземних делегацій забезпечуються державною охороною України. Відтак, службовці мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних делегацій.
Крім того, громадян можуть не допускати на окремі ділянки та об'єкти.