У київському метро блогер знімав відео за вагоном і потрапив до лікарні з переломом

У Києві 19-річний блогер намагався зняти відео для соцмереж, зачепившись за потяг метро. У результаті він упав на колії та отримав серйозні травми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Київський метрополітен".

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У Києві зачепера катався позаду вагона і травмувався

У столичному метро черговий випадок зачепінгу. Так, у п'ятницю, 20 червня, 19-річний хлопець зачепився за задню частину вагона в тунелі між станціями "Палац "Україна" та "Либідська". Під час руху він знімав відео, аби здобути популярність у соцмережах.

Хлопець зіткнувся з елементами тунельного обладнання та впав на колії. Медики діагностували в нього перелом стегна, струс мозку та численні забої. Його госпіталізували. Далі справою займаються правоохоронці.

У "Київському метрополітені" вкотре наголошують на небезпеці таких дій. Контактна рейка має високу напругу. Дотик до неї може бути смертельним. Габарити тунелю не передбачені для присутності людини поза вагоном. Будь-яке порушення може завершитися трагічно.

Як повідомили у КП, у 2025 році це вже сьомий випадок затримання зачеперів у метро. Це на п'ять більше, ніж торік.

Нагадаємо, у травні поліцейські затримали хлопця та дівчину, які їхали між вагонами метро. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або навіть арешт на строк до 15 діб.