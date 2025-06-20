У київському метро блогер знімав відео за вагоном і потрапив до лікарні з переломом
- 19-річний блогер у Києві намагався зняти відео, зачепившись за потяг метро, впав на колії та отримав серйозні травми.
- Інцидент став сьомим випадком зачепінгу в метро у 2025 році, що на п'ять більше, ніж торік.
- У "Київському метрополітені" попереджають про небезпеку таких дій через високу напругу та небезпеку тунельного простору.
У Києві 19-річний блогер намагався зняти відео для соцмереж, зачепившись за потяг метро. У результаті він упав на колії та отримав серйозні травми.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КП "Київський метрополітен".
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У Києві зачепера катався позаду вагона і травмувався
У столичному метро черговий випадок зачепінгу. Так, у п'ятницю, 20 червня, 19-річний хлопець зачепився за задню частину вагона в тунелі між станціями "Палац "Україна" та "Либідська". Під час руху він знімав відео, аби здобути популярність у соцмережах.
Хлопець зіткнувся з елементами тунельного обладнання та впав на колії. Медики діагностували в нього перелом стегна, струс мозку та численні забої. Його госпіталізували. Далі справою займаються правоохоронці.
У "Київському метрополітені" вкотре наголошують на небезпеці таких дій. Контактна рейка має високу напругу. Дотик до неї може бути смертельним. Габарити тунелю не передбачені для присутності людини поза вагоном. Будь-яке порушення може завершитися трагічно.
Як повідомили у КП, у 2025 році це вже сьомий випадок затримання зачеперів у метро. Це на п'ять більше, ніж торік.
Нагадаємо, у травні поліцейські затримали хлопця та дівчину, які їхали між вагонами метро. Їм загрожує штраф, громадські, виправні роботи або навіть арешт на строк до 15 діб.