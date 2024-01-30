У Києві – масштабна ДТП за участі 5 автомобілів: утворився великий затор

У Києві 30 січня сталася масштабна ДТП за участі 5 автомобілів. Повідомляють, що у бік моста Патона утворився масштабний затор.

Місцеві телеграм-канали повідомили, що ДТП сталася на проспекті Михайла Міхновського, інформує 24 Канал. Участь в аварії взяли відразу 5 автомобілів.

Зверніть увагу Повертались зі змагань: юні російські хокеїсти потрапили у смертельну ДТП – жахливі кадри

На щастя, серйозних руйнувань не було. Окрім того, не надходила інформація про постраждалих.

Повідомляють, що аварії сталися поблизу станції метро "Звіринецька". На місці інциденту утворився масштабний затор – у бік моста Патона. Правоохоронці інцидент наразі не коментували.

У Польщі в ДТП потрапив туристичний автобус

У Польщі туристичний автобус з українцями потрапив у ДТП. Транспортний засіб пробив відбійник, а тоді з'їхав у глибокий кювет. Аварія сталася поблизу міста Ярослав на трасі до пункту пропуску Корчова – Краковець.

У салоні автобуса перебували понад 60 пасажирів та двоє водіїв (усі – українці). На щастя, всі залишилися живі. Водночас не обійшлося без постраждалих. Одній людині знадобилася госпіталізація. Окрім того, чотирьом постраждалим надали допомогу на місці інциденту.

Пасажирів, які не отримали травм, доправили до Корчової. За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення швидкості. Водіїв закликають бути уважними та обережними.