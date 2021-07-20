У Києві на 4-річного хлопчика впала вітрина в ТРЦ: деталі інциденту

У Києві в ТРЦ Retroville 4-річний хлопчик виліз на вітрину й вона впала. Дитина отримала травми й ходить у гіпсі. Батьки звинувачують у тому, що сталось, представників розважального центру, вони ж зазначають, що не могли передбачати такої поведінки від їх сина.

Втім, керівництво Papashon, готове компенсувати кошти на лікування. Ця вітрина належить саме цій компанії.

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Papashon KIDS готові на компенсацію

Мама дитини Ольга та юристи зазначають, що у цьому випадку компанії відповідальності не уникнути, адже вони зобов’язані належним чином закріплювати всі свої вітрини, бо у цьому приміщенні гуляють діти.

Нам дуже шкода з цього приводу, і ми стурбовані ситуацією, так як постраждала дитина. Papashon KIDS несе всю відповідальність за дотримання заходів безпеки в приміщенні за умовами договору оренди приміщення.Нам відомо, що представники Papashon KIDS ведуть діалог з батьками дитини з метою надання необхідної допомоги,

– повідомили в ТРЦ.

Ніхто не відреагував на інцидент

Ольга ж розповіла, що коли стався цей інцидент й на дитину впала вітрина, ніхто з працівників ТРЦ або ж Papashon навіть не підійшов до них. Вона сама збирала скло.

Поки їхали швидка і поліція, я збирала це скло з тіла своєї дитини, у той час, як жоден представник торгового центру, чи хоча б хтось із них навіть не вийшли до нас. Навіть коли приїхала поліція, ніхто так і не вийшов,

– йдеться в дописі.

Люди звинувачують батьків

У коментарях до допису користувачі обурені поведінкою батьків, які не дивилися за хлопчиком та фактично залишили його у небезпеці.

Я з'ясувалось, батьки сиділи неподалік за столиком й спостерігали за дитиною, але все сталось так швидко, що мати не встигла запобігти інциденту.

Заява Papashon KIDS

В компанії Papashon зазначили, що провели ретельний огляд місця події.