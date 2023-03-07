У Києві попрощались із військовими, які загинули на території Брянської області: щемливі кадри

У вівторок, 7 березня, у Києві попрощалися з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство". Наприкінці грудня вони загинули на території Брянської області під час виконання бойового завдання.

Церемонія відбулася в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності. Бійців поховають на Байковому кладовищі. 24 Канал підготував репортаж з місця подій.

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Що відомо про загиблих героїв

Максим Михайлов ("Непийпиво"), Юрій Горовець ("Святоша"), Тарас Карпюк ("Тарасій") та Богдан Лягов ("Аполлон") загинули під час виконання завдання 25 грудня 2022 року. Лише 7 березня 2023 року з ними попрощалися.



Церемонія прощання / Фото Валентини Поліщук



Що відомо про військових / Фото Валентини Поліщук

Українські диверсанти робили "бавовну" в Росії та в глибокому тилу ворога. Про них стало відомо після їхньої загибелі.



Вшанувати пам'ять військових прийшли тисячі людей / Фото Валентини Поліщук



Розвідники загинули під час бойового завдання / Фото Валентини Поліщук

Провести військових в останню дорогу прийшли кілька тисяч людей.



У Києві попрощалися з чотирма бійцями батальйону "Братство" / Фото Валентини Поліщук

Юрій "Святоша" Горовець . Він був націоналістом, християнином, актором, мандрівником, ветераном. Воював від початку російського вторгнення у 2014 році. Він брав участь у бойових діях в Іловайську, обороняв Маріуполь. Ті, хто знайомий з ним особисто, запевняють, що він керував групою розвідників, які діяли на території Росії.

. Він був націоналістом, християнином, актором, мандрівником, ветераном. Воював від початку російського вторгнення у 2014 році. Він брав участь у бойових діях в Іловайську, обороняв Маріуполь. Ті, хто знайомий з ним особисто, запевняють, що він керував групою розвідників, які діяли на території Росії. Максим "Непийпиво" Михайлов . Він в українському національному русі давно. Долучився до нього він ще задовго до Революції Гідності та початку війни Росії проти України.

. Він в українському національному русі давно. Долучився до нього він ще задовго до Революції Гідності та початку війни Росії проти України. Тарас "Тарасій" Карпюк . Він також був націоналістом. Пішов на фронт одним з перших у 2014 році. Відомо, що йому вдалося вижити після бійні в Іловайську у серпні 2014 року.

. Він також був націоналістом. Пішов на фронт одним з перших у 2014 році. Відомо, що йому вдалося вижити після бійні в Іловайську у серпні 2014 року. Богдан "Аполлон" Лягов. Він був наймолодшим. Водночас – одним із найбільш відчайдушних воїнів цієї групи. Героєві було усього 19 років.

Церемонія прощання з розвідниками: фото Валентини Поліщук, 24 Канал

30 грудня 2022 року на сайті Президента України з’явилася петиція щодо надання почесного звання Герой України посмертно Максиму Михайлову, Юрію Горовцю, Тарасу Карпюку та Богдану Лягову.

Петиція набрала понад 25 тисяч голосів 29 січня. 22 лютого Президент її підтримав і доручив Прем'єр-міністру опрацювати це питання.