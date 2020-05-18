У Києві автопробігом вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар: фото, відео
18 травня в Україні вшановують 76-ті роковини насильницької депортації кримськотатарського народу з історичної батьківщини. У 2020 році через карантинні обмеження кримські татари не змогли зібратися на традиційний траурний мітинг на центральних площах міст України. Тому вони влаштували в Києві автопробіг, присвячений пам'яті жертв примусового виселення з Криму.
У колоні було близько 50 автівок. На кожній з них майорів кримськотатарський прапор, на який учасники автопробігу пов'язали чорні стрічки. Про це розповіла журналістка 24 каналу.
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Маршрут автопробігу
Вона відзначила, що учасники акції проклали маршрут з лівого берега Дніпра на правий, зокрема, через Меджліс до Майдану Незалежності. Саме на Майдані вони планують запалити свічки та нагадати як про страшні злочини сталінського терору, так і про нові злочини Кремля.
Журналістка пояснила, що вже сьомий рік вимушені переселенці не можуть зібратися на своїй історичній батьківщині та згадати жертв геноциду. За словами політв'язня Ісмаїла Рамазанова, обов'язок кожного кримського татарина – щороку нагадувати про цей день.
РФ сьогодні позиціонує себе таким наступником Радянського Союзу. І вона намагається повторити цей акт геноциду проти кращих синів мого народу,
– прокоментував він.
На думку одного з учасників автопробігу сьогодні є багато паралелей з тим, що відбулося в СРСР. Адже заміщення населення Криму відбувається так само, як і було в 1944 році, хоч і без примусового виселення.
"Створюються умови для того, щоб татари і будь-які проукраїнські сили залишали Крим. Створюються штучні умови для заміщення. І з'являється багато материкових росіян", – відзначив він.
Вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар / Фото 24 канал (Оксана Тропотяга)
У Києві вшанували роковини депортації кримськотатарського народу: дивіться відео
Що відомо про депортацію кримськотатарського народу
- У 2016 році Україна оголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. 76 років назад радянська влада насильно депортувала кримських татар з їхньої історичної батьківщини – півострову Крим. Для цього в СРСР направили 70 ешелонів і близько 30 тисяч військових НКВС.
- Загалом депортували понад 200 тисяч людей. Згідно з даними Українського інституту національної пам'яті, протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар.
- Протягом 12 років кримські татари мали статус "спецпереселенців", який передбачав багато обмежень. Зокрема, їм забороняли перетинати кордон поселення без письмової згоди спецкомендатури.
- Після депортації у Радянському Союзі намагалися знищити історичну пам'ять про кримську державність та кримських татар. Лише у 1989 році Верховна Рада СРСР визнала депортацію незаконною та злочинною.
- Однак за межами України й досі перебувають понад 100 тисяч кримських татар.