У Києві автопробігом вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар: фото, відео

18 травня в Україні вшановують 76-ті роковини насильницької депортації кримськотатарського народу з історичної батьківщини. У 2020 році через карантинні обмеження кримські татари не змогли зібратися на традиційний траурний мітинг на центральних площах міст України. Тому вони влаштували в Києві автопробіг, присвячений пам'яті жертв примусового виселення з Криму.

У колоні було близько 50 автівок. На кожній з них майорів кримськотатарський прапор, на який учасники автопробігу пов'язали чорні стрічки. Про це розповіла журналістка 24 каналу.

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Маршрут автопробігу

Вона відзначила, що учасники акції проклали маршрут з лівого берега Дніпра на правий, зокрема, через Меджліс до Майдану Незалежності. Саме на Майдані вони планують запалити свічки та нагадати як про страшні злочини сталінського терору, так і про нові злочини Кремля.

Журналістка пояснила, що вже сьомий рік вимушені переселенці не можуть зібратися на своїй історичній батьківщині та згадати жертв геноциду. За словами політв'язня Ісмаїла Рамазанова, обов'язок кожного кримського татарина – щороку нагадувати про цей день.

РФ сьогодні позиціонує себе таким наступником Радянського Союзу. І вона намагається повторити цей акт геноциду проти кращих синів мого народу,

– прокоментував він.

На думку одного з учасників автопробігу сьогодні є багато паралелей з тим, що відбулося в СРСР. Адже заміщення населення Криму відбувається так само, як і було в 1944 році, хоч і без примусового виселення.

"Створюються умови для того, щоб татари і будь-які проукраїнські сили залишали Крим. Створюються штучні умови для заміщення. І з'являється багато материкових росіян", – відзначив він.

Вшанування пам'яті жертв депортації кримських татар / Фото 24 канал (Оксана Тропотяга)

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