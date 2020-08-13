У Києві батько з сином перебігали дорогу у недозволеному місці, тримаючи велосипеди в руках. Хлопчика збив мотоцикліст. Серйозних травм ніхто не отримав.

Інцидент стався біля ринку "Юність". Батько і син переходили дорогу під час затору. Хлопчик побіг вперед і в нього влетів мотоцикл. Відео аварії опублікували у фейсбук-спільноті "Київ Оперативний".

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На відео видно, як мотоцикліст і дитина впали на дорогу. Хлопчик злякався і заплакав. Після того, як батько прибрав велосипед, він почав заспокоювати сина. Із сусідньої автівки вийшла жінка. Вочевидь, хотіла допомогти дитині.

Пішохідні переходи для чого створені? А ви кажете, тато не винен, винен ще й як! Хай сходить в автошколу для вивчення правил дорожнього руху. Добре, що скутерист, а не гонщик зі швидкістю 150 – 200 кілометрів в годину! Головою треба думати,

– обурюються користувачі соцмереж в коментарях під постом.

На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Як зазначили у спільноті, бійшлось лише синцями, подертостями та незначним забиттям.

Відео, як батько з сином перебігають дорогу: