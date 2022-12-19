Потіха для дітей: у Києві частинку блокпостів перетворили на казкових персонажів

У Києві бетонні блоки від колишніх блокпостів перетворили на казкових героїв. Ці персонажі мають підняти настрій малечі та підтримати дітей, які втратили батьків через війну.

Такі фігури створив бренд "Бетон від Ковальської". Вирішили хоча б на зимові свята створити магічну атмосферу для маленьких українців і подарувати їм казку, передає 24 канал.

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Інсталяції з квестом

Компанія передала військовим понад 11 тисяч залізобетонних блоків для блокпостів. На щастя, деякі вже можна не використовувати, але вони залишаються на узбіччях столиці. До новорічних свят 10 локацій перетворили на казкових персонажів. Казкові персонажі також зіткнулись з війною, але завдяки власній сміливості та підтримці здолали страх.

Ба більше, інсталяції перетворили на квест. На кожній з них доступний QR-код із посиланням на квест. Діти та батьки можуть знайти 10 персонажів у Києві та позмагатися за призи.

Казкові герої замість блокпостів / Фото "Бетон від Ковальської":

Можна задонатити Фонду

Окрім квесту, за посиланням можна надіслати донат Фонду "Діти Героїв". Це благодійна ініціатива, що допоможе дітям полеглих українців психологічно відновлюватися.

Також фонд започатковує Творчу академію, яка буде надавати арттерапію та розвивати творчий потенціал діток. Практикуватимуть малювання, ліплення, гончарство тощо. Зазначають, що кожен донат допоможе розширити програму й кількість дітей, що пройдуть реабілітацію, оскільки дитинство має бути щасливим – навіть під час війни.