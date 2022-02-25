У Києві бронетехніка окупантів переїхала машину мирних мешканців

В мережі з'явилося відео з київської Оболоні, де проїжджала військова техніка російських окупантів. Місцеві мешканці зняли, як військовий транспорт, схожий на бронетранспортер, переїхав машину, яка їхала вулицею.

Російські окупанти нападають на мирне населення у Києві. Очевидці знамають, як техніка окупантів їздить вулицями та нищить майно киян.

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На відео видно, як російський військовий транспорт переїхав машину, яка їхала вулицею. Скоріш за все, там були мирні мешканці.

Водій, який був у машині, дивом вижив, повідомляють у соцмережах.

Також невідомо, коли зняте відео.

Відео з бронестранспортером окупантів:

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