У Києві створять військове кладовище та місце почесних поховань захисників України

Міська влада Києва ухвалила рішення про створення військового кладовища у столиці. Це буде місце почесних поховань наших військових.

Місце почесних поховань створять вздовж вулиці Олени Теліги. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко 14 липня.

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Військове кладовище буде поряд з урочищем Бабин Яр

Ми надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці. Йдеться про символічне в нашій історії місце – поряд з урочищем Бабин Яр,

– пише Кличко.

Мер столиці каже, що вшанувати українських героїв та зберегти пам'ять про них – наш обов'язок. Про це нам завжди зможе нагадувати місце почесних поховань.

"Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через великі випробування – наші воїни, патріоти, герої української нації, гинуть за свободу і незалежність нашої держави. І наш обов'язок – вшанувати їхній подвиг і пам’ять про героїв", – мовиться в повідомленні.

У Києві з'явиться ландшафтний заказник "Протасів Яр"

Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр". Над його проєктом місцева влада працювала разом з активістом та захисником України Романом Ратушним. Він загинув, захищаючи Україну.

Ратушний якраз і боровся за збереження Протасового Яру як зеленої зони столиці. Кличко каже, що створення заказника – це вшанування його пам'яті.

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