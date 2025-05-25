У Києві частково зруйновано будівлю, на яку впали уламки "Шахеда", – КМВА

Росія ударила по Києву в ніч проти 25 травня. В місті є руйнування.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника КМВА.

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Що відомо про наслідки атаки по Києву 25 травня

Тимур Ткаченко повідомив, що в Голосіївському районі уламки "Шахеда" впали на житлову п'ятиповерхівку. Інформацію про постраждалих встановлюють.

Пізніше стало відомо, що на місці сталися часткове руйнування будівлі та пожежа. Рятувальники працюють.

До того Тимур Ткаченко інформував, що по частині дронів над Києвом та околицями вже відпрацювали. Проте заходять нові цілі

"Ніч буде непростою. Є загроза застосування противником великої кількості дронів та ракет з бортів стратегічної авіації. Прошу максимально серйозно ставитись до загрози і перебувати в укриттях", – зазначив він.

Де тривога в Україні вночі 25 травня

Нагадаємо, ворог підняв у небо літаки Ту-95МС і Ту-160.