7 жовтня, 19:48
Оновлено - 20:17, 7 жовтня
В частині Києва проблеми з водопостачанням після обстрілів
Росія у середу, 7 жовтня, завдала удару по Києву. У столиці частково знеструмлені водопровідні насосні станції.
Перебої з водою мають жителі правого берега. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Яка ситуація в Києві?
Росія ввечері 7 жовтня завдала удару по енергетичній інфраструктурі столиці. У місті через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції.
На правому березі міста перебої з водопостачанням,
– написав Кличко.
Енергетики працюють над відновленням.
Зазначимо,що близько 19:25 у столиці гриміли вибухи, імовірно, унаслідок атаки уламки безпілотників могли впасти на ЛЕП. Після ворожих ударів у Києві та області за командою Укренерго також запровадили екстрені відключення світла.