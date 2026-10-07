В частині Києва проблеми з водопостачанням після обстрілів

Росія у середу, 7 жовтня, завдала удару по Києву. У столиці частково знеструмлені водопровідні насосні станції.

Перебої з водою мають жителі правого берега. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Яка ситуація в Києві?

Росія ввечері 7 жовтня завдала удару по енергетичній інфраструктурі столиці. У місті через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції.

На правому березі міста перебої з водопостачанням,

– написав Кличко.

Енергетики працюють над відновленням.

Зазначимо,що близько 19:25 у столиці гриміли вибухи, імовірно, унаслідок атаки уламки безпілотників могли впасти на ЛЕП. Після ворожих ударів у Києві та області за командою Укренерго також запровадили екстрені відключення світла.