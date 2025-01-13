У Києві через тривогу обмежували роботу метро: рух відновлюють

Ввечері 13 січня влада Києва повідомила про зміни у роботу метрополітену. Зазначається, що деякі станції працюють лише як укриття.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Що відомо про обмеження у роботі метро

Оновлено! Метро поновлює роботу станцій після відбою повітряної тривоги у Києві, пише КМДА. Звичайний графік руху поїздів червоною та зеленою гілками поступово відновлюється.

Згідно з повідомленням влади, через тривогу рух поїздів "червоною" лінією здійснювався від станції "Академмістечко" до станції "Університет".

Станції метро "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна" працюють лише в режимі укриття,

– оголосили у КМДА.

Рух поїздів "зеленою" лінією здійснювався від станції "Сирець" до станції "Звіринецька" та від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".

"Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють у режимі укриття", – уточнила адміністрація.

Зауважимо, повітряну тривогу у Києві оголосили о 18:39. Тим часом на станції метро "Хрещатик" люди чекають на завершення повітряної тривоги.

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