У Києві через влучання снаряду загорівся приватний будинок

Сьогодні, 24 березня, внаслідок влучання ворожого снаряду сталось загоряння у приватному житловому будинку Києва. За попередніми даними, пожежу ліквідували рятівники ДСНС. Постраждалих немає.

Про це повідомили на офіційній сторінці Головного управління ДСНС України міста Києва у фейсбуці.

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У ДСНС України міста Києва повідомили, що 24 березня о 12:43 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у будинку в Оболонському районі столиці.

Одразу після дзвінка на місце події негайно прибули вогнеборці. Рятувальники встановили, що сталося загоряння покрівлі внаслідок потрапляння снаряду в окремо розташований 2-поверховий приватний житловий будинок.

Служба ДСНС України ліквідувала займання о 13:41 за київським часом. Також повідомляється, що було залучено 3 одиниці пожежної техніки та 15 людей особового складу.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Пожежа в Оболонському районі Києва / Фото ДСНС

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