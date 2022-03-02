Київ, Чернігів, Васильків, Біла Церква – повітряна тривога

У Києві, Чернігові, Василькові та Білій Церкві оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно спускатись в укриття.

Сирени у містах почали лунати близько 22:16. Зауважимо, що з укриттів не можна виходити, поки не оголосять про "відбій".

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