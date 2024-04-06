У Києві чоловік напав на працівників ТЦК з ножем

У Києві чоловік напав на працівників Деснянського Територіального центру комплектування і погрожував їм ножем.

Про випадок повідомив Деснянський Територіальний центр комплектації і соціальної підтримки. Згйдно з повідомленням, на їх співробітників у Києві 6 квітня близько 11:50 напав чоловік з ножем.

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Уточнюють, що сталось це під час роботи мобільної групи з оповіщення по вулиці Шалом Алейхема, 6, патруль розмовляв з військовозобов'язаним.

"В цей час Мольдерф Тимофій Аркадійович 1972 року народження підійшов зі спини та наніс удар по голові старшого солдата Сірого. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним старшого солдата Чорненка. Нападник погрожував та нападав", – заявили в ТЦК.

Повідомляється, що військові, тримаючи нападника на безпечній дистанції, викликали поліцію. Поліцейські, які прибули на місце події, вилучили речові докази та задокументували злочин.

Що загрожує чоловіку

Нападника затримали, а інцидент кваліфікували за частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України — носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу, за що нападнику загрожує 3 роки позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 129 Кримінального кодексу України – погроза вбивством.

Санкція ціє статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

"Це не перший випадок неадекватних дій до військовослужбовців та працівників ТЦК", – додали у військкоматі.