5 серпня, 15:58
У Києві чоловік пустив газ і підірвав квартиру: поранено поліцейського
У Дарницькому районі Києва вдень 5 серпня пролунав вибух. Чоловік пустив газ і підірвав квартиру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
У мережі повідомляють, що вибух стався в житловому будинку на Бориспільській. За даними поліції, чоловік пустив газ і підірвав квартиру.
Внаслідок цього зазнав поранень поліцейський. Йому вже надають допомогу.
Зловмисник також постраждав. На щастя, більше потерпілих немає. Поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку.
Чоловіка затримали на місці події. Усі деталі в поліції обіцяють повідомити згодом.