У Києві чоловік пустив газ і підірвав квартиру: поранено поліцейського

У Дарницькому районі Києва вдень 5 серпня пролунав вибух. Чоловік пустив газ і підірвав квартиру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

У мережі повідомляють, що вибух стався в житловому будинку на Бориспільській. За даними поліції, чоловік пустив газ і підірвав квартиру.

Внаслідок цього зазнав поранень поліцейський. Йому вже надають допомогу.

Зловмисник також постраждав. На щастя, більше потерпілих немає. Поліцейські вчасно вивели мешканців з будинку.

Чоловіка затримали на місці події. Усі деталі в поліції обіцяють повідомити згодом.