Виліз на службову автівку та вдарив поліцейського: що загрожує киянину за витівку

У Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції. Він завдав удар з такою силою, що той упав.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури. Там розповіли, що загрожує киянину за скоєне.

Дивіться також Чоловіку, який підірвав гранату в Києві, загрожує до 7 років у в'язниці

У Києві чоловік виліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у столиці комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.

Потім правопорушник почав проявляти агресію вже до правоохоронців. Так, чоловік розмахував руками та нецензурно висловлювався. Крім цього, він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя працівнику поліції, внаслідок чого той впав.



У Києві чоловік виліз на службове авто поліцейських / Фото Київська міська прокуратура



У столиці чоловік виліз на поліційну автівку та вдарив правоохоронця / Фото Київська міська прокуратура

У повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури йдеться, що слідчі оголосили 40-річному чоловіку підозру в умисному заподіянні працівнику поліції тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Там зазначили, що правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Правопорушник вдарив поліцейського: дивіться відео

На Полтавщині затримали банду, яка готувала вбивство поліцейського та депутата: основне