У Києві чули гучний вибух, хоча повітряної тривоги не було: що сталося

10 лютого 2023, 15:43
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Джерело:

Київська ОВА

На Київщині протягом дня лунали вибухи, однак сигналу повітряної тривоги не було. У столичній ОВА поспішили запевнити, що гучні звуки ніяк не пов'язані з повітряними тривогами, які оголошували в Україні 10 лютого.

У Київські ОВА зазначили, що вибухи пов'язані з плановими роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливо чути звуки вибухів.

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У поліції також запевнили, що вибухи, які пролунали на Київщині, – робота піротехніків. Та закликали зберігати спокій.

Додамо, що Росія 10 лютого скоїла чергову масовану терористичну ракетну атаку по Україні. Українцям вкотре довелося рятувати життя в укриттях цивільного захисту. У мережі опублікували фото, як незламні українці у Києві переживають ракетні атаки.

Масована атака по Україні 10 лютого: головне

Окупанти 10 лютого вкотре атакували територію України. Зокрема уночі вони провели 16-ту за рахунком дронову атаку, а зранку завдали 14-й масований ракетний удар. В Укренерго повідомили, що основною ціллю окупантів знову були електростанції та об'єкти високовольтної мережі.

Уражень, за даними Укренерго, зазнали східні, західні й південні регіони України. Найскладніша ситуація зараз у Харківській області – там довелося ввести аварійні відключення.

Також позапланові вимкнення тривають на Хмельниччині, Одещині та Київщині. Усі інші регіони поступово повертаються до своїх лімітів. Наші ППО знищили 61 ворожу ракету із 71.

Автор: Альона Захарова