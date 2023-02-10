У Києві чули гучний вибух, хоча повітряної тривоги не було: що сталося

На Київщині протягом дня лунали вибухи, однак сигналу повітряної тривоги не було. У столичній ОВА поспішили запевнити, що гучні звуки ніяк не пов'язані з повітряними тривогами, які оголошували в Україні 10 лютого.

У Київські ОВА зазначили, що вибухи пов'язані з плановими роботами зі знищення вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливо чути звуки вибухів.

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У поліції також запевнили, що вибухи, які пролунали на Київщині, – робота піротехніків. Та закликали зберігати спокій.

Додамо, що Росія 10 лютого скоїла чергову масовану терористичну ракетну атаку по Україні. Українцям вкотре довелося рятувати життя в укриттях цивільного захисту. У мережі опублікували фото, як незламні українці у Києві переживають ракетні атаки.

Масована атака по Україні 10 лютого: головне

Окупанти 10 лютого вкотре атакували територію України. Зокрема уночі вони провели 16-ту за рахунком дронову атаку, а зранку завдали 14-й масований ракетний удар. В Укренерго повідомили, що основною ціллю окупантів знову були електростанції та об'єкти високовольтної мережі.

Уражень, за даними Укренерго, зазнали східні, західні й південні регіони України. Найскладніша ситуація зараз у Харківській області – там довелося ввести аварійні відключення.

Також позапланові вимкнення тривають на Хмельниччині, Одещині та Київщині. Усі інші регіони поступово повертаються до своїх лімітів. Наші ППО знищили 61 ворожу ракету із 71.