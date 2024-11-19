У Києві чули вибухи

Близько 3:00 19 листопада у Києві чули звуки вибухів. Ймовірно, вони лунали за межами міста.

Про це повідомляє 24 Канал. Ще з вечора Київську область атакують дрони-камікадзе, запущені з території Росії.

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В області працювали сили ППО

Після опівночі Київська ОВА попередила жителів області про небезпеку через дрони-камікадзе. Влада зазначила, що потрібно перебувати в укриттях. По ворожих цілях в регіоні працювали сили ППО.

Ситуація повторилась близько 3:00, тоді "Шахеди" теж збивали українські захисники.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння,

– наголосили в ОВА.

Зазначимо, що десятки дронів ворог запустив по Україні ще з вечора 18 листопада. Під удар вже потрапило Запоріжжя. Місто атакували з десяток ворожих цілей, які залишили без світла 10 тисяч абонентів.



Терор "Шахеди" влаштували у Глухові на Сумщині. Там дрон поцілив у житлову багатоповерхівку. За інформацією ЗМІ, ймовірно, загинули мати і дитина. Офіційних підтверджень наразі нема.