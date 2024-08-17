У Києві чули вибухи

Росіяни знову атакують Україну "Шахедами". Вранці 17 серпня через це гучно було у Києві.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили о 7:05. У Київській міській військовій адміністрації закликали людей негайно прямувати до укриття.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Раніше у Повітряних силах попереджали про БпЛА на межі Київської та Чернігівської областей, що постійно змінює курс. О 7:07 там зазначили, що "Шахед" рухається в бік Броварів.

Близько 7:20 журналісти Суспільного повідомили про звуки вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Станом на 7:35 влада наразі не коментувала цю інформацію.

Росіяни вдарили ракетою по Сумах

Вибухи лунали в Київській області й уночі. Перед 1:00 в ОВА повідомляли, що в регіоні по "Шахедах" працює протиповітряна оборона.

Зранку 17 серпня ворог атакував цивільну інфраструктуру міста Суми. Внаслідок влучання в районі проспекту Свободи пошкоджено багато вікон, згоріли автомобілі. Наразі відомо, що постраждала щонайменше одна людина.