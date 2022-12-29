У Києві чули звук вибуху: робота ППО

Зранку 29 грудня у Києві чули звук вибуху. Ймовірно, працює ППО.

Про це повідомляє 24 канал. Нагадаємо, що нині у столиці лунає повітряна тривога.

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У Києві чути вибухи

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що у столиці України працює ППО:

Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!

– зазначили у КМВА.

Важливо! Глава Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що існує ризик ракетного удару. Тож закликав мешканців області не ігнорувати сирени та перебувати в укриттях.

Не нехтувати повітряною тривогою закликав також глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він підкреслив, що існує загроза масованого ракетного удару з використанням стратегічної авіації.