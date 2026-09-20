У Києві чути вибухи, уламки БпЛА впали біля житлового будинку

У Києві триває атака російських безпілотників, працює ППО. У Голосіївському районі уламки БпЛА впали біля житлового будинку та пошкодили автомобіль.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

У Києві ввечері триває атака російських військ. У столиці працює протиповітряна оборона, а мешканців закликають залишатися в укриттях.

У Голосіївському районі уламки збитого російського безпілотника впали на відкриту територію біля житлового будинку. Унаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль, водночас пожежі не виникло.

В одному з парків Голосіївського району зафіксовано пожежу внаслідок падіння БпЛА.

Ще за однією адресою в Голосіївському районі уламки БпЛА виявили поблизу житлового будинку. На місце прямують екстрені служби.

Атака на столицю триває. Мешканців Києва закликають не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

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Нагадаємо, Росія упродовж дня 20 вересня атакує Київ та область ударними безпілотниками. О 13:54 Повітряні сили повідомили про захід у Київщину реактивних БпЛА з Чернігівщини, які прямували в напрямку столиці. Згодом у Києві та області пролунали вибухи, а сили ППО працювали по ворожих цілях.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Голосіївському районі зафіксували падіння БпЛА в районі нежитлової забудови. Через безпекову ситуацію також затримувався поїзд №6235/6024 Миронівка – Київ-Пас. (Північна).

Пасажирів закликали не перебувати на платформах під час повітряної тривоги та прямувати до укриттів. Після 16:00 у столиці та області знову фіксували загрозу й лунали вибухи. Станом на 17:37 відомо про одну постраждалу внаслідок атаки на Київ – у Святошинському районі пораненій жінці медики надають допомогу.