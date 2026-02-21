Самі подзвонили на 112: у Києві діти заблукали в каналізації під Хрещатиком

У столиці стався інцидент із дітьми. Вони не могли самостійно вибратися з каналізації, тож зателефонували на спецлінію 112.

У рятувальній операції брали участь патрульні та працівники ДСНС. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Як діти заблукали в каналізації під Хрещатиком?

Патрульні не вказали, навіщо діти полізли в каналізацію. Судячи з кадрів відео, дехто з них був вдягнений як дигер – тобто людина, яка досліджує штучні підземелля.

Довідка. До київських підземних комунікацій відносять метро, теплотраси, колектори, дренажні системи, підводні річки, водогони, системи підвалів тощо. Часто вони переплітаються між собою, утворюючи розгалужену систему підземних ходів і тунелів.

Дітей довелося шукати, адже вони не могли пояснити, де перебувають.

На спецлінію 112 звернулися діти, які повідомили, що заблукали в каналізації під столицею. Вони дуже змерзли та просили допомоги. (...) Патрульні спільно з рятувальниками ДСНС обстежили люки та дощову каналізацію. Ми оперативно виявили дітей у зливній каналізації на Хрещатику. Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки,

– навів деталі Білошицький.

З дітьми все гаразд, але всі обставини з'ясовують працівники ювенальної превенції.

Рятувальники дістають дітей із каналізації на Хрещатику: дивіться відео

Олексій Білошицький наголосив: каналізаційна мережа – це небезпечний лабіринт, де в будь-яку мить можуть статися завали, витік отруйних газів або раптове затоплення.

"Звертаюся до батьків: говоріть зі своїми дітьми про безпеку. Пояснюйте, що цікавість не повинна наражати їх на небезпеку. Наша спільна відповідальність – зберегти їхні життя та здоров'я", – зауважив поліцейський.

