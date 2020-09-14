У Києві дівчина переплутала педалі, наїхала на жінку й притисла її до будинку: фото
На Караваєвих Дачах у Києві дівчина переплутала педалі та влетіла на приватне подвір'я. Там вона наїхала на жінку та притисла її до будинку.
Аварія сталася у неділю, 13 вересня, на вулиці Патріотів у Києві, повідомили у телеграмі Dtp.Kiev.
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Дівчина на орендованому авто вчилася їздити на території приватної забудови, але переплутала педалі газу та гальма,
– йдеться у повідомленні.
У результаті водійка влетіла у двір, затиснувши господиню будинку між машиною і будівлею. Постраждалу жінку госпіталізували.
Наразі поліція з’ясовує усі деталі трагедії.
У Києві дівчина переплутала педалі, наїхала на жінку / Фото Dtp.Kiev
Потерпілу госпіталізували / Фото Dtp.Kiev
Аварія сталася на Караваєвих Дачах у Києві: дивіться карту