На Караваєвих Дачах у Києві дівчина переплутала педалі та влетіла на приватне подвір'я. Там вона наїхала на жінку та притисла її до будинку.

Аварія сталася у неділю, 13 вересня, на вулиці Патріотів у Києві, повідомили у телеграмі Dtp.Kiev.

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Дівчина на орендованому авто вчилася їздити на території приватної забудови, але переплутала педалі газу та гальма,

– йдеться у повідомленні.

У результаті водійка влетіла у двір, затиснувши господиню будинку між машиною і будівлею. Постраждалу жінку госпіталізували.

Наразі поліція з’ясовує усі деталі трагедії.

Зверніть увагу! Раніше у центрі Києва, на Бесарабці нетверезий водій Volkswagen влетів у літній майданчик кафе, де відпочивали люди. У результаті ДТП постраждала одна людина.



У Києві дівчина переплутала педалі, наїхала на жінку / Фото Dtp.Kiev



Потерпілу госпіталізували / Фото Dtp.Kiev

Аварія сталася на Караваєвих Дачах у Києві: дивіться карту