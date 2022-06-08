У Києві до 8 років засудили коригувальника ракетних ударів

Російський агент, який допомагав окупантам, перебував в Києві. Завербували його ще у 2014 році.

Про це 8 червня повідомили у Службі безпеки України. Речник відомства Артем Дехтяренко розповів, що ворожого агента засудили до 8 років ув'язнення за коригування ракетних обстрілів по об'єктах енергетики та водопостачання.

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"Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина Росії й потім його перевели у "режим очікування". А з початку повномасштабної агресії зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок", – розповів Дехтяренко.

Готував теракти на Півдні

За словами речника, СБУ з початку повномасштабного вторгнення Росії викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп. За злочини проти України підозри отримала приблизно тисяча осіб.

Одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України,

– розповів Дехтяренко

Він зазначив, що, зокрема, затримали ворожого агента, що дізнавався дислокацію артилерії та спецпідрозділів українських на південному фронті. Також чоловік готував теракти на території військових гарнізонів та об'єктів критичної інфраструктури.

У зловмисника провели обшуки та знайшли бойові засоби ураження. Також вилучили мобільний телефон, з допомогою якого він спілкувався зі своїми кураторами з російських спецслужб.

Готували напади на військових

У Рівненській області напередодні повномасштабного вторгнення контррозвідка знайшла чоловіка, якого завербувала Росія. Він шукав установчі дані українських захисників, зокрема місця служби та проживання учасників АТО.

Росіянам ця інформація була потрібна для організації замовних нападів на українських захисників.

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Затримали на гарячому

У Хмельницькому СБУ викрила "розконсервованого" агента федеральної служби безпеки Росії. Він шукав дані про стратегічно важливі об'єкти регіону. Росіяни планували обстріляли їх ракетами. Затримали зрадника на гарячому, коли той передавав окупантам інформацію.

Пропаганда в інтернеті

Мережа інтернет-спільнот на Дніпропетровщині виправдовувала агресію Росії. СБУ вдалось затримати її адміністраторку. Вона була однією з агітаторів, яких курували російські спецслужби. Жінка розповсюджувала кремлівську пропаганду в Україні, в Білорусі та Придністров'ї.

Публікації поширювали у різних соцмережах. Зокрема, у заблокованих на території України. Жінці отримувала гроші за такі "послуги".

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"За всіма викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Їхня мета – встановити та притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти України", – додав Дехтяренко.

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