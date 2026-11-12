У Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку: загинула жінка

У Солом'янському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника загорівся дев'ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив квартири з третього по шостий поверхи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку?

У Солом'янському районі столиці зафіксували влучання БпЛА у житлову багатоповерхівку. Після удару в будинку виникла пожежа, яка поширилася з третього по шостий поверхи.

Попередньо, на рівні п'ятого поверху є часткове руйнування. На місце події прибули екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Внаслідок удару загинула 44-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до 2 осіб.

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Нагадаємо, у ніч проти 12 листопада російські війська атакували Рівненську область, зокрема енергетичну інфраструктуру та житловий сектор. У різних районах області, а також у самому Рівному місцеві жителі чули звуки вибухів.

Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих. Водночас через влучання зафіксували аварійні відключення електроенергії у Рівненському та Сарненському районах. Зокрема, без світла залишилося місто Костопіль.

Об'єкти критичної інфраструктури у постраждалих населених пунктах перейшли на живлення від генераторів. Водночас російська атака на області України досі триває.