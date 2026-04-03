У Києві діяли екстрені відключення, ще у 2 областях тривають аварійні
- У Києві введено екстрені відключення електроенергії внаслідок обстрілів, графіки погодинних відключень не діють.
- У Черкаській та Житомирській областях запроваджено графіки аварійних відключень через обстріли об'єктів критичної інфраструктури.
Вдень 3 квітня ворог завдав цинічних ударів по декількох областях Україні. Як наслідок – у Києві вводили екстрені відключення електроенергії, ще у двох областях діятимуть аварійні.
Про це повідомили гендиректор "Yasno" Сергій Коваленко та ДТЕК.
Де діятимуть екстрені відключення світла, а де – аварійні?
Внаслідок ворожого обстрілу для мешканців столиці запроваджено екстрені відключення електроенергії. Команду дало Укренерго.
У компанії зауважили, що під час екстрених вимкнень графіки погодинних відключень світла не діють.
Про усі зміни Укренерго повідомлятиме у своєму телеграм-каналі.
Водночас на Черкащині з 11:10 3 квітня за командою НЕК "Укренерго" запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ). Причина – наслідки попередніх масованих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури.
Аналогічна ситуація й на Житомирщині – 3 квітня діятимуть аварійні відключення електроенергії.
Отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,
– додали в Житомиробленерго.
О 16:49 екстрені відключення у Києві скасували. Столиця повернулася до графіків погодинних відключень.
Які наслідки атаки на Україну 3 квітня?
На Київщину цього дня летіли ракети та безпілотники. Внаслідок цинічного удару ворога загинула одна людина, ще одна зазнала поранень.
Вдень 3 квітня ворожі війська скинули вибухівку з дрона на маршрутне таксі в Херсоні. В автобусі були пасажири – 9 з них зазнали поранень.
Безпілотник поцілив у ТРЦ в центрі Сум. Внаслідок прильоту вибито вікна та пошкоджено будівлю.