3 квітня, 11:50
Оновлено - 17:42, 3 квітня

У Києві діяли екстрені відключення, ще у 2 областях тривають аварійні

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Києві введено екстрені відключення електроенергії внаслідок обстрілів, графіки погодинних відключень не діють.
  • У Черкаській та Житомирській областях запроваджено графіки аварійних відключень через обстріли об'єктів критичної інфраструктури.

Вдень 3 квітня ворог завдав цинічних ударів по декількох областях Україні. Як наслідок – у Києві вводили екстрені відключення електроенергії, ще у двох областях діятимуть аварійні.

Про це повідомили гендиректор "Yasno" Сергій Коваленко та ДТЕК.

Дивіться також Київщина під масованою атакою ворога: загинула людина

Де діятимуть екстрені відключення світла, а де – аварійні?

Внаслідок ворожого обстрілу для мешканців столиці запроваджено екстрені відключення електроенергії. Команду дало Укренерго. 

У компанії зауважили, що під час екстрених вимкнень графіки погодинних відключень світла не діють. 

Про усі зміни Укренерго повідомлятиме у своєму телеграм-каналі.

Водночас на Черкащині з 11:10 3 квітня за командою НЕК "Укренерго" запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ). Причина – наслідки попередніх масованих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури. 

Аналогічна ситуація й на Житомирщині – 3 квітня діятимуть аварійні відключення електроенергії. 

Отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,
– додали в Житомиробленерго.

О 16:49 екстрені відключення у Києві скасували. Столиця повернулася до графіків погодинних відключень.

Які наслідки атаки на Україну 3 квітня?