У Києві діяли екстрені відключення, ще у 2 областях тривають аварійні

Вдень 3 квітня ворог завдав цинічних ударів по декількох областях Україні. Як наслідок – у Києві вводили екстрені відключення електроенергії, ще у двох областях діятимуть аварійні.

Про це повідомили гендиректор "Yasno" Сергій Коваленко та ДТЕК.

Де діятимуть екстрені відключення світла, а де – аварійні?

Внаслідок ворожого обстрілу для мешканців столиці запроваджено екстрені відключення електроенергії. Команду дало Укренерго.

У компанії зауважили, що під час екстрених вимкнень графіки погодинних відключень світла не діють.

Про усі зміни Укренерго повідомлятиме у своєму телеграм-каналі.

Водночас на Черкащині з 11:10 3 квітня за командою НЕК "Укренерго" запроваджено графіки аварійних відключень (ГАВ). Причина – наслідки попередніх масованих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Аналогічна ситуація й на Житомирщині – 3 квітня діятимуть аварійні відключення електроенергії.

Отримали команду від НЕК "Укренерго" на введення аварійних відключень електроенергії (ГАВ). Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України,

– додали в Житомиробленерго.

О 16:49 екстрені відключення у Києві скасували. Столиця повернулася до графіків погодинних відключень.

Які наслідки атаки на Україну 3 квітня?