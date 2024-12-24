У Києві погіршився стан повітря, – КМДА
Увечері 24 грудня в КМДА повідомили, що в столиці середній рівень забрудненості повітря. Інші моніторингові спільноти теж підтверджують це.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на КМДА. До речі, у Києві сьогодні густий туман, тож побачити різдвяну зірку неможливо.
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Чому погіршилося повітря в Києві
Відповідне повідомлення КМДА опублікувало о 17:22. Можливою причиною підвищення рівня забрудненості назвали метеорологічні умови – швидкість вітру 24 грудня низька.
Рівень забрудненості – середній. Тобто загрози здоров'ю людей поки нема.
Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники,
– уточнили в КМДА.
В Укргідрометцентрі попереджали, що туман утримається до кінця доби 24 грудня, буде вночі та вранці 25 грудня. Через низьку видимість у 200 – 500 метрів оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Якщо ж повітря забрудниться ще більше, в КМДА порадили зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. І увімкнути на максимум очищувач повітря.
Дані SaveEcoBot підтверджують дані КМДА. Ба більше, деякі райони на їхній карті позначено червоним.
За даними спеціалістів, дрібнодисперсний пил помірно забруднює атмосферне повітря, що може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Там теж рекомендують закрити вікна та пити більше води.