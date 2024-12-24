У Києві погіршився стан повітря, – КМДА

Увечері 24 грудня в КМДА повідомили, що в столиці середній рівень забрудненості повітря. Інші моніторингові спільноти теж підтверджують це.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на КМДА. До речі, у Києві сьогодні густий туман, тож побачити різдвяну зірку неможливо.

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Чому погіршилося повітря в Києві

Відповідне повідомлення КМДА опублікувало о 17:22. Можливою причиною підвищення рівня забрудненості назвали метеорологічні умови – швидкість вітру 24 грудня низька.

Повітря в Києві 24 грудня 2024 забруднено в різних районах / Скриншот 24 Каналу

Рівень забрудненості – середній. Тобто загрози здоров'ю людей поки нема.

Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники,

– уточнили в КМДА.

В Укргідрометцентрі попереджали, що туман утримається до кінця доби 24 грудня, буде вночі та вранці 25 грудня. Через низьку видимість у 200 – 500 метрів оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Якщо ж повітря забрудниться ще більше, в КМДА порадили зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. І увімкнути на максимум очищувач повітря.

Дані SaveEcoBot підтверджують дані КМДА. Ба більше, деякі райони на їхній карті позначено червоним.

На околицях Києва уже червоний рівень забруднення / Скриншот 24 Каналу

За даними спеціалістів, дрібнодисперсний пил помірно забруднює атмосферне повітря, що може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей. Там теж рекомендують закрити вікна та пити більше води.