На стадіоні у Києві спрацювала страйкбольна граната, постраждав 17-річний юнак

У Солом’янському районі столиці на дитячий майданчик прилетіла граната. У цей час там перебували діти.

У мережі повідомляли, що унаслідок інциденту травмувалась дитина. Інформацію спершу поширили телеграм-канали. Згодом з'явився офіційний коментар поліції Києва.

Дивіться також У Києві на одній із вулиць стався прорив трубопроводу: пошкодження вже локалізували

Правоохоронці повідомили, що вибухнула страйкбольна граната.

"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати - поліцейські встановлюють всі обставини події", – йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.



На стадіоні перебували діти та підлітки / Фото Нацполіції



Вибухнула страйкбольна граната / Фото Нацполіції

Постраждав підліток

За даними поліції, за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес. Інших постраждалих не має.

Наразі правоохоронці вивчають всі обставини події, також встановлють особу яка задіяла вибуховий пристрій. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.