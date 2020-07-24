У Києві горить квартира: є загибла – моторошне відео (18+)
На вулиці Закревського у Києві спалахнула серйозна пожежа – горить квартира. У результаті займання загинула жінка.
У Києві, на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".
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У результаті займання загинула людина. Жінка вийшла на балкон, однак врятувати її не змогли.
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Пожежа у квартирі в Києві: дивіться відео