На вулиці Закревського у Києві спалахнула серйозна пожежа – горить квартира. У результаті займання загинула жінка.

У Києві, на балконі передостаннього поверху багатоквартирного житлового будинку на Закревського спалахнула серйозна пожежа, повідомляє у фейсбуці "Київ Оперативний".

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У результаті займання загинула людина. Жінка вийшла на балкон, однак врятувати її не змогли.

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Пожежа у квартирі в Києві: дивіться відео