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24 Канал Новини України Рада оборони Києва готує зміни щодо безпеки та правил проїзду по мостах під час тривог, – Кличко
31 серпня, 21:14
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Рада оборони Києва готує зміни щодо безпеки та правил проїзду по мостах під час тривог, – Кличко

Даша Птаховська

Київ ініціює зміну протоколів безпеки, які діють у столиці, та правил перетину ріки Дніпро під час тривог.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці.  

Зміни проїзду по мостах: що каже мер Кличко? 

За словами київського міського голови, серед головних питань на Раді оборони Києва було, зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють у столиці. 

Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах, – зазначив Кличко.

Він також розповів, що міська влада ініціює зміни правил щодо користування мостами через Дніпро під час тривог.  

Разом з військовими переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм, – поінформував мер.

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