Рада оборони Києва готує зміни щодо безпеки та правил проїзду по мостах під час тривог, – Кличко
Київ ініціює зміну протоколів безпеки, які діють у столиці, та правил перетину ріки Дніпро під час тривог.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання Ради оборони столиці.
Зміни проїзду по мостах: що каже мер Кличко?
За словами київського міського голови, серед головних питань на Раді оборони Києва було, зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють у столиці.
Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах, – зазначив Кличко.
Він також розповів, що міська влада ініціює зміни правил щодо користування мостами через Дніпро під час тривог.
Разом з військовими переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог. Та запропонуємо уряду напрацьований алгоритм, – поінформував мер.