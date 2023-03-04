"Вибухи" у Києві – це грім: столицю раптово охопила бурхлива негода

Увечері 4 березня столицю накрила негода. Однак крім снігопадів та штормового вітру, у Києві ще й гроза.

Кадри з незвичною негодою очевидці поширюють в мережі, повідомляє 24 Канал. Звуки грому навіть викликали паніку в деяких жителів столиці, адже він нетиповий для такої погоди і нагадує звуки вибухів.

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Негода накрила столицю

Раніше синоптики попереджали жителів низки регіонів, у тому числі й столиці, про можливий шквальний вітер до 20 метрів на секунду. Однак увечері 4 березня разом зі штормовим вітром, Київ накрили сильні снігопади, які разом утворили хуртовину й суттєво погіршили видимість.

Крім того, у столиці чули грім та бачили блискавку. Через нетиповість цього явища на початку березня та й через погоду, яка не дуже схожа на грозу, чимало людей почали писати у мережі, що чують вибухи. Однак "вибухами" виявилися таки звуки грому.



Спершу кияни не розуміли, що за звуки / Скриншот

А ще у мережі почали з'являтися дещо панічні повідомлення, мовляв, перед руйнівними землетрусами у Туреччині, які на початку минулого місяця забрали понад 50 000 життів, місцеві також бачили спалахи в небі. Та варто відзначити, що поєднання грому, блискавки і снігу явище хоч і не часте, проте такі випадки бувають і вони ніяк не пов'язані з землетрусами.



Деякі люди трохи панікують / Фото "Реальний Київ"

Комунальники уже працюють

У КМВА повідомили, що 94 одиниці дорожньої техніки уже обробляють вулиці протиожеледними засобами. Через негоду в Києві спостерігається погіршення видимості на дорогах. Однак уночі та вранці 5 березня, за прогнозами синоптиків, сильний вітер не вщухатиме.

Тому влада закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

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Основні правила безпеки

При сильному вітрі:

щільно закрийте усі вікна в будинку та приберіть з балконів предмети, які можуть випасти на вулицю;

на вулиці варто триматися подалі від дерев, будівель, рекламних щитів та лінії електропередач;

якщо пориви вітру посилюються, варто сховатися в найближчому приміщенні чи природньому укритті;

уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;

перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;

при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

Через снігопади на вулицях можлива ожеледиця, тому і пішоходам і водіям варто бути обережними на дорозі.

Крім того, через погіршену видимість потрібна додаткова обережність. Водіям варто не перевищувати швидкість руху та тримати дистанцію з іншими автомобілями, а пішоходам – переходити дорогу виключно в призначених для цього місцях та бажано носити світловідбивальні елементи.