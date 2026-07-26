У Києві гриміли вибухи: на столицю летіла ворожа балістика

Після опівночі 26 липня ворожі війська атакували столицю України балістикою. Місцеві чули низку вибухів.

Про це інформують місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у столиці?

Близько 00:20 Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для низки регіонів.

Вже за кілька хвилин стало відомо про пуски балістики через Чернігівщину у напрямку Києва.

О 00:24 у столиці гриміли перші вибухи. Місцеві пабліки повідомляли про удар щонайменше 5 ворожих ракет після оголошення повітряної тривоги.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі уламки впали на 18-поверхівку, спричинивши пожежу на рівні 7 – 8 поверхів.

У Солом'янському районі загорілася нежитлова будівля, а в Деснянському – автомобілі на парковці. Екстрені служби вже прямують на місця подій.

Де наразі лунає повітряна тривога: дивіться на карті

Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, 24 липня президент Володимир Зеленський попереджав українців про загрозу ворожого масованого обстрілу. Мовляв, росіяни вже приготували озброєння для атаки на Україну.