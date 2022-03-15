У Києві, Чернігові та Харкові – повітряна небезпека

У Києві, Чернігові та Харкові лунають сирени екстреного оповіщення. У цих містах о 09:24 оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал. У Чернігівській області повітряна небезпека існує також в Десні та Острі.

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Швидко прихопіть ваш "тривожний рюкзак" та спускайтеся в найближче укриття. Перебувайте у сховищі аж поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Зауважте, що надійти воно має лише від офіційних джерел.

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