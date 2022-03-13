У Києві та Харкові – повітряна тривога
13 березня 2022 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві та Харкові повідомили про повітряну небезпеку. Всім слід пройти в укриття.
Зазначимо, що з Київщини досі триває евакуація населення. 13 березня гуманітарні коридори мають відкрити з Бородянки та Броварів.
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