У Києві та Харкові – повітряна тривога

13 березня 2022 , 14:31
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Джерело:

КМДА

У Києві та Харкові повідомили про повітряну небезпеку. Всім слід пройти в укриття.

Зазначимо, що з Київщини досі триває евакуація населення. 13 березня гуманітарні коридори мають відкрити з Бородянки та Броварів.

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Автор: Ірина Пундор