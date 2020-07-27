Двоє хлопців 26 липня вкрали в Києві маршрутку "Богдан". Зловмисники спершу влаштували небезпечні маневри, а тоді залишили автобус в одному з дворів.

У столиці хлопці вкрали маршрутку

Інцидент трапився ввечері 26 липня у Києві, повідомляє патрульна поліція столиці.

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Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали у напрямку вулиці Кирилівської,

– йдеться у повідомленні.

Інспектори одразу ж передали орієнтування всім автопатрулям. Невдовзі порожній "Богдан" виявили на вулиці Тульчинській.

Маневри крадіїв зафіксували на камеру

Очевидці показали відео "пригод" автокрадіїв. Хлопці їздили вулицею на великій швидкості, робили небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному.

Згодом зловмисники покинули автобус у дворі та зникли. Очевидці вказали ймовірний напрямок втечі кермувальників.

Патрульним вдалося оперативно відшукати ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській.

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