У Києві іноземець намагався пограбувати обмінник: побив жінку-касира

У Києві поліція затримала іноземця, який намагався пограбувати обмінний пункт валют. Він вдерся у нього коли жінка-касир поверталась з обіду. Нападник побив її та вимагав гроші.

Втім, у приміщення зайшли клієнти й почувши крики прийшли на допомогу. Кілька чоловіків тримали грабіжника, допоки його не забрали копи.

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Це сталось на вулиці Героїв Дніпра. На місці події правоохоронці опитали свідків та потерпілу.

Поліцейським жінка розповіла, що вона повернулась з обідньої перерви та у приміщення за нею зайшов чоловік, почав її бити та вимагати віддати готівку.

Що загрожує грабіжнику

На час проведення досудового розслідування правопорушник перебуватиме під вартою. Іноземцю 31 рік. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.