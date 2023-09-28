У частині Голосіївського району Києва оголосили карантин через африканську чуму свиней

На території лісопаркового господарства "Конча-Заспа" виявили спалах африканської чуми свиней. Через це оголосили карантин.

Карантин встановили у частині Голосіївського району Києва. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, інформує 24 Канал.

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У Києві оголосили карантин через африканську чуму свиней

Епізоотичним вогнищем африканської чумки свиней визначили місце виявлення трупу хворої свині на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту,

– розповіли у КМДА.

Тепер у частині Голосіївського району заборонено торгівлю на ринках свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності ветеринарних документів, а також виставки, ярмарки чи базари пов’язані із пересуванням та скупченням тварин.

Крім того, заборонено торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на підприємствах із відповідним дозволом, та за наявності супровідних ветеринарних документів.

Карантин можуть скасувати через 40 діб після виконання всіх заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням комісії.

Нагадаємо, що раніше у місті Молочанськ Запорізької області було введено карантин через спалах африканської чуми свиней. На території одного з підсобних господарств Молочанська було виявлено захворювання на африканську чуму свиней одразу в 10-ти тварин, одна з них – загинула.