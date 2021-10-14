У Києві крадуть кожну 3 гривню з бюджету розвитку, – ексрадник Кличка

У всіх населених пунктах – однакова ситуація. В будь-якому місті – районному чи обласному центрах – є корупційні заступники та комунальні підприємства.

В Києві крадуть, приблизно, кожну третю гривню, яку направляють на розвиток. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав ексрадник мера Києва, творець та лідер ГО "Офіс трансформації" Максим Бахматов.

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За його словами, бюджет столиці – 65 мільярдів гривень. Приблизно половина з цих грошей – це розвиток.

Саме з цього бюджету розвитку кожна 3 гривня крадеться. І так само в кожному місті,

– зазначив Бахматов.

Він зауважив, що 20 – 30 років люди в комунальному житті в різних містах скупчувалися за інтересами. Мовиться про силовиків, потенційних суддів, бізнес, кримінал, комунальну владу та мерів.

"Вони всі один одного manus manum lavat (латинська прислів'я, яке означає "рука руку миє"). Зліва – в тебе прокурор, справа – депутат, навпроти – комунальне підприємство, всім класно", – сказав Бахматов.

Бахматов: 90% комунальних підприємств треба знищувати

Українські правоохоронні органи, як він пояснив, намагаються якось вплинути на корупційну ситуацію в державі, але фізично їм не вистачає часу. Тому створили "Офіс трансформацій", щоб робити незалежні розслідування і прискорювати справи.

"Я вважаю, що 90% комунальних співробітників та підприємств треба звільняти, знищувати. Бо все інше не працює", – наголосив ексрадник мера Києва.

Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео