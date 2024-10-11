На київському ліцеї знищили унікальну мозаїку часів шестидесятництва

У Києві на будівлі ліцею №98 знищили мозаїку часів шестидесятництва. На ній не було комуністичної символіки, але зображення перекрили утеплювачем.

Про це повідомляє журналіст 24 Каналу. Мозаїки створені на історичну та освітню тематику, але їх однаково вирішили знищити.

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У Києві знищили унікальну мозаїку на будівлі ліцею

На будівлі ліцею №98 на вулиці Микитенка на Воскресенці у Києві знищили мозаїку із зображенням школярів, яка не містила комуністичної символіки. Фасад закрили утепленням, роботи тривають.



Знищена мозаїка вранці 11 жовтня / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

Ліцей (початково – школа №98) відкрився у 1966 році. Це чотириповерхова будівля з двома мозаїками на фасаді – із зображенням школярів та з зображенням на історичну та освітню тематику. Друга мозаїка також знаходиться під загрозою знищення.

Секретар 98-го ліцею прокоментував 24 Каналу, що мозаїку закрили, оскільки "школа потребує утеплення".



Друга мозаїка на будівлі / Фото Лев Шевченко, 24 Канал

До слова, майже 80% шкіл України забезпечені генераторами, але це не гарантує їхню роботу у звичайному режимі через різні способи теплопостачання взимку. Водночас МОН не виключає, що взимку школи можуть перейти на дистанційний формат роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.