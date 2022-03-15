У Києві лунають сирени: негайно в укриття

У Києві о 07:18 оголосили повітряну небезпеку. Зараз у місті лунають системи екстреного оповіщення.

Оперативно одягніться та прихопіть "тривожну валізу". Спускайтеся у найближче до вашого будинку сховище.

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Переконайтеся, що ваші сусіди почули сирени. Дорогою допоможіть літнім людям та жінкам з дітьми. Перебувайте у сховищі доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

До теми дивіться відео про те, що робити, коли почули звук сирени: