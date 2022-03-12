У Києві лунають сирени оповіщення: негайно в укриття
12 березня 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголосили повітряну тривогу. О 14:23 у столиці увімкнули сирени оповіщення.
Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та спустіться в укриття. Адже перебувати на вулиці – небезпечно.
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При можливості переконайтеся, що ваші сусіди почули сирени. Також допоможіть літнім людям та жінками з маленькими дітьми дістатися укриття.
Перебувайте у бомбосховищі доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Зауважте, воно має надійти з офіційних джерел.