У Києві лунають сирени оповіщення: негайно в укриття

У Києві оголосили повітряну тривогу. О 14:23 у столиці увімкнули сирени оповіщення.

Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та спустіться в укриття. Адже перебувати на вулиці – небезпечно.

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При можливості переконайтеся, що ваші сусіди почули сирени. Також допоможіть літнім людям та жінками з маленькими дітьми дістатися укриття.

Перебувайте у бомбосховищі доти, поки не отримаєте повідомлення про відбій тривоги. Зауважте, воно має надійти з офіційних джерел.