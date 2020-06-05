Активісти проводять акції протесту у Львові та Києві, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Очільник МВС 5 червня звітує перед Верховною Радою під час години запитань до уряду. Наразі триває збір підписів за його відставку серед нардепів.

У містах України активісти вийшли на вулиці з вимогою відставки очільника МВС Арсена Авакова, повідомляє 24 канал.

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У столиці мітингують у кількох місцях

У Києві протестувальники проводять чотири акції під стінами Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Акція "Авакова у відставку" розпочалася на 9:00. Організатори пояснюють причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання.



розпочалася на 9:00. Організатори пояснюють причину своєї вимоги – відсутність прогресу у розслідуванні гучних справ та зловживання. Акція "Непокаране зло вбиває. Аваков має піти!" теж стартувала о 9:00. Мітинг організовує партія "Голос".

"Депутати мають проголосувати за постанову про його відставку. Ти можеш нагадати депутатам про їх обов'язок – захищати людей", – звертаються до українців організатори. Та закликають протестувати на місцях.

Мітинг "Правого сектора" розпочався під Радою о 10:00. Там також закликають активістів виходити на протести під стіни обласних державних адміністрацій у своїх регіонах.



розпочався під Радою о 10:00. Там також закликають активістів виходити на протести під стіни обласних державних адміністрацій у своїх регіонах. Протест "Проти поліцейського свавілля в Україні" запланований під стінами Кабінету міністрів на 14:00. Акцію організовують KyivPride та "Центр громадських свобод".

Мітинг за відставку Авакова у Києві: Фото 24 каналу

Протести у Львові

Мітинг "Авакова у відставку!" триває з 09:00. Активісти зібралися біля будівлі Головного управління Національної поліції Львівщини.

За їхніми словами, вони не забули ані вбивства дитини, ані зґвалтування, ані нападів, ані посадок невинних, ані інших зловживань, що доводять людей до відчаю.

Мітинг за відставку Авакова у Львові: Фото 24 каналу

Протести за відставку Авакова у Києві та Львові: дивіться трансляцію

Аваков у Раді

Водночас у залі парламенту Аваков виступає з доповіддю щодо нещодавніх резонансних кримінальних подій. Зокрема, стрілянини в Броварах та побиття і зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

Що відомо про ініціювання відставки Авакова

1 червня члени фракції "Голос" розпочали збирати підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Постанову підписали 60 нардепів. Це майже вся партія "Голос", а також понад 30 підписів від "Слуги народу".

Згодом стало відомо, що в партії планують зареєструвати відповідну постанову, якщо назбирається для цього достатня кількість голосів.

Депутати від "Європейської солідарності" та "Батьківщини" відмовилися брати участь у зборі підписів за відставку глави МВС.



Гучні злочини за участі поліції / Інфографіка 24 каналу