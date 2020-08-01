На Лісовому масиві у Києві 1 серпня Mersedes виїхав на зустрічну смугу та влетів у маршрутку. В автобусі не було пасажирів, у легковику їхали троє людей. На щастя, ніхто не загинув, потерпілих госпіталізували.

ДТП сталася 1 серпня, приблизно о 12:00, на Лісовому масиві у Києві, повідомили у фейсбуці "Стоп корупції".

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Легковик Mersedes вискочив на зустрічну смугу, де лоб в лоб влетів в 415 маршрутку,

– йдеться у повідомленні.

У салоні маршрутки пасажирів не було. В автівці був водій та два пасажири. Їх непритомних вирізали з машини. Обійшлося без жертви – трьох постраждалих госпіталізували.

Що відомо про травми потерпілих

У телеграм-каналі "Київ Оперативний" пишуть, що одному з них відірвало ногу, інший – втратив око, у третього – просто травми.

За попередньою інформацією, водій Mersedes був тверезий. Інформацію з місця аварії встановлюють правоохоронці.

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